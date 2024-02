Caltanissetta. L’iniziativa della presidenza del consiglio comunale: incontri di informazione/formazione per aspiranti consiglieri comunali

La Presidenza del Consiglio comunale di Caltanissetta ha ritenuto opportuno offrire un servizio di informazione-formazione a tutti i cittadini che intendano partecipare alla prossima competizione elettorale per la carica di Consigliere comunale. E dal prossimo 14 marzo alle ore 15:30, a Palazzo del Carmine, nella Sala Luigi Sturzo si svolgeranno una serie di incontri informativi sull’Istituzione Consiglio comunale.

Gli incontri saranno presieduti dal presidente del Consiglio, Giovanni Magrì, che nel suo curriculum ha due consiliature (una in qualità di Consigliere di minoranza e nell’attuale come Presidente) e verranno tenuti in collaborazione con il segretario generale del Comune di Caltanissetta, Calogero Ferlisi.



Le giornate di approfondimento saranno così articolate: giovedì 14 marzo ore 15:30 – Iter per la candidature a Consigliere comunale; giovedì 21 marzo ore 15:30 – cenni generali sullo Statuto del Comune di Caltanissetta; giovedì 4 aprile ore 15:30 – Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; giovedì 11 aprile ore 15:30 – Regolamento per le istituzioni delle Commissioni consiliari; giovedì 18 aprile ore 15:30 – Regolamento della Conferenza dei Capigruppo.

Gli interessati che intendono partecipare, a titolo totalmente gratuito, possono prenotarsi telefonando all’Ufficio di Presidenza, dal lunedì al venerdì, al numero 0934 74317 o 0934 74217, oppure tramite email all’indirizzo: ufficio.presidenza@comune.caltanissetta.it.