Caltanissetta. Carpentieri e Ferraioli: Gabriele Elia Taschetti è il portabandiera, Elia Maria Taschetti alabardiere, Andrea Santoro porta baldacchino

CALTANISSETTA. Si è riunita presso i locali della chiesa di San Marco in Caltanissetta, la Categoria dei Carpentieri-Ferraioli alla presenza dell’Assistente Spirituale della Categoria don Raimondo La Greca, per eleggere le Cariche di Categoria per la processione della Real Maestranza 2024.

La riunione, è stata presieduta dal presidente della Categoria dei Carpentieri-Ferraioli Giuseppe Tumminelli. I 21 soci presenti hanno deliberato ed eletto all’unanimità le Cariche di Portabandiera, Alabardiere e Portabaldacchino. Per la carica di Portabandiera è stato eletto Gabriele Maria Taschetti di anni 20 nipote d’arte del compianto Cavaliere Biagio Lacagnina carpentiere Capitano della Real Maestranza nel 1987. Gabriele attualmente frequenta l’università, ed è entrato tra le file della Categoria dei Carpentier-Ferraioli all’età di 2 anni insieme al proprio nonno.

Nel 2017, è stato il paggetto del Capitano Giuseppe Tumminelli portando con orgoglio le chiavi della città, e nel 2019 ha ricoperto la carica di Alabardiere. Per la carica di Alabardiere, è stato eletto Elia Maria Taschetti di anni 13, nipote d’arte frequenta la terza media. Ha iniziato, a partecipare alle processioni della Real Maestranza all’età di 3 anni, e anche lui è stato il paggetto del Capitano Giuseppe Tumminelli nel 2017.

Ed infine per la carica di Portabaldacchino, è stato eletto Andrea Santoro, studente di anni 16 e nipote d’arte del Maestro Giacomo Vitale. Partecipa assiduamente ai riti della Real Maestranza dall’età di 5 anni. Attualmente frequenta il secondo anno presso il liceo musicale A.Manzoni-F.Juvara di Caltanissetta, ed inoltre frequenta il conservatorio statale di musica “V.Bellini” di Caltanissetta, e dal 2020 è membro del corpo bandistico “San Pio X” di Caltanissetta.