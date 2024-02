Caltanissetta. Al Liceo Artistico “Assunto” Settimana della Creatività con “La maschera e la messa in scena”

CALTANISSETTA. Il liceo artistico “R. Assunto” ha ospitato alcune classi delle scuole medie per la giornata di orientamento. Durante l’evento, il cui scopo era quello di orientare i ragazzi nella scelta dell’istituto superiore, è stata colta l’occasione per sensibilizzarli sul concetto di identità. È in corso, infatti, la settimana della creatività, per la quale è stato scelto il tema “La maschera e la messa in scena”.

I docenti e gli studenti dell’istituto hanno preparato uno spettacolo, con l’intento di presentare le risorse degli indirizzi artistici e, contemporaneamente, generare una riflessione sull’importanza delle identità, sulla fragilità di esse e sul rispetto che meritano. Oggi più che mai, la genuinità identitaria è messa a rischio da una realtà sempre più “social”, artefatta e menzognera.

Lo spettacolo ha voluto, invece, sottolineare la ricchezza che risiede nella diversità, attraverso la realizzazione di maschere e costumi con materiali riciclati; è stato poi messo in scena un ballo che ha dimostrato come l’inclusività ci renda tutti capaci, indistintamente. Lo spettacolo è stato gradito da quanti, grazie a questo emozionante momento di riflessione, hanno potuto risvegliare – come ha suggerito la preside del liceo, Graziella Bonomo – la propria coscienza umana.