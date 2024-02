Ardea (LT)- Un uomo di 74 anni originario di Faleria, in provincia di Viterbo, ha fatto scrivere sui manifesti funebri di non volere la sua famiglia al funerale. “Il defunto non gradisce al proprio funerale la presenza dei figli, del genero e della moglie”: questa la singolare dicitura apparsa sul manifesto funebre del signor Elio. L’anziano ha affidato le sue ultime volontà relative alle esequie a un’agenzia funebre di Faleria. Aveva organizzato il suo funerale nei minimi dettagli. proprio per evitare che qualcuno di non gradito si presentasse alle esequie. Cosa sia successo nella famiglia dell’uomo, non è dato sapere.