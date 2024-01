Sicilia. Ventiduenne tenta di rapire bimbo di tre mesi: arrestato dai Carabinieri

Un 22enne, originario della Guinea , è stato arrestato dai carabinieri per tentato sequestro di persona aggravata. Il giovane avrebbe tentato di rapire un bimbo di tre mesi che la madre, una ventiduenne di origini albanesi, teneva in braccio.

E’ accaduto in via Licitra, nei pressi del centro vaccinale, a Ragusa. Immediata la reazione del padre del bimbo, che accompagnava la donna e stava spingendo il passeggino con l’altra figlia di tre anni. A dargli manforte anche due agenti di polizia, che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il giovane, che ora si trova detenuto nel carcere di Ragusa. Indagini sono in corso. (ITALPRESS).