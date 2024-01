Sicilia, ai domiciliari ricevono pregiudicati: due gemelli in carcere

La Corte d’appello di Catania, accogliendo la richiesta della Procura generale, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere per i gemelli Marco e Lorenzo Di Leo, di 33 anni. Il provvedimento restrittivo è stato notificato da Carabinieri della compagnia di Paternò.

Nella casa dei due fratelli, indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, militari dell’Arma avrebbero più volte trovato dei pregiudicati, che andavano a trovarli nonostante fossero ai domiciliari. Durante un controllo dei Carabinieri, inoltre, Lorenzo Di Leo alla vista dei militari si era liberato di un borsello contenente 7 dosi di marijuana lanciandolo dalla finestra di casa.

Noncuranti delle prescrizioni imposte, ricostruisce la Procura generale di Catania, gli indagati “avevano continuato a ricevere pregiudicati, violando in questo modo le misure a cui erano sottoposti” e “in occasione dell’ultimo controllo erano anche state fornite ai militari giustificazioni piuttosto ‘fantasiose’, come quella di aver ospitato un conoscente per un ‘tè pomeridiano'”. Carabinieri di Paternò hanno eseguito la misura e condotto i due in carcere