San Cataldo. Moustapha, attore della Compagnia OfficinaTeatro candidato agli Oscar. La gioia di Michele Celeste

SAN CATALDO. Un attore della Compagnia OfficinaTeatro è candidato alla 96ª edizione dei Premi Oscar. A renderlo noto è stato l’attore e regista sancataldese Michele Celeste: “Sono molto contento per Moustapha Mbengue Tam Tam Morola attore e tra i compositori delle musiche del film.

Moustapha è un attore di My name is 877 di produzione OfficinaTeatro, opera teatrale da me scritta e diretta. La prestigiosa candidatura rappresenta, per noi di OfficinaTeatro, il riconoscimento sul campo dell’alto profilo professionistico raggiunto dalla compagnia sancataldese.” L’appuntamento è per il 10 marzo al Dolby Theatre.