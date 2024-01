Rotary Club San Cataldo: Gabriella Di Carlo eletta Presidente per l’anno sociale 2025-26

L’Avv. Gabriella Di Carlo (nella foto) sarà il diciannovesimo Presidente del Rotary Club San Cataldo per l’A.S. 2025/2026 che avrà inizio il 1° Luglio del 2025.

Gabriella ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo, successivamente ha iniziato a collaborare con la Facoltà di Giurisprudenza come assistente

volontario al Dipartimento di Diritto Privato.

Ha conseguito l’abilitazione alla professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Caltanissetta

dove ha iniziato ad esercitare la libera professione prima in campo penale, partecipando come difensore nei più importanti processi e, successivamente in campo civile e tributario associandosi

allo Studio di consulenza tributaria e societaria del proprio marito.

Insegna Materie giuridiche ed economiche dal 1995 ed è abilitata all’insegnamento di Psicologia,

Filosofia e Scienze dell’Educazione.

E’ formatrice dei docenti nei corsi di aggiornamento e nei corsi di formazione per neoassunti e dal

2017 al 2020 è stata distaccata presso l’Ufficio Scolastico Regionale ed utilizzata presso l’Ufficio

dell’Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna dove ha ricoperto numerosi incarichi quale

referente di Progetti nazionali e ha fatto parte dell’Ufficio Legale e contenzioso.

Dal 2019 è Docente a Contratto nei Corsi di Specializzazione per il sostegno didattico presso

l’Università degli Studi “Kore” di Enna