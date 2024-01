Prorogati per il 2024 permessi a chioschi bagnanti Lampedusa

Sono stati prorogati fino a dicembre 2024 i permessi per i chioschi che a Lampedusa erogano servizi per i bagnanti. “Si è trattato di ben due provvedimenti che l’amministrazione comunale ha provveduto a farci avere – spiega Gianluca Cucina, vice presidente del consorzio turistico balneare isole Pelagie – consentendoci così di continuare a tenere le nostre strutture montate anche durante il periodo invernale. Una delibera di giunta e successivamente, un provvedimento autorizzativo dell’ufficio tecnico comunale. Provvedimenti atti a dare man forte ad una categoria che a tutti gli effetti garantisce una serie di servizi di eccellenza a quanti fruiscono del bene primario che è il nostro mare incontaminato ed esclusivo a Lampedusa”.

I cinque chioschi interessati, insistono su terreni comunali e sono distribuiti nelle immediate vicinanze delle più esclusive spiagge dell’isola. Il consorzio turistico balneare isole Pelagie ha evidenziato che la stagione turistica sulle Pelagie non è più ridotta a soli due o tre mesi ma oramai da diversi anni raggiunge i sei – otto mesi. “Siamo molto soddisfatti e certi di potere rispondere alla amministrazione comunale – conclude Cucina – con una serie di servizi ulteriori che garantiremo ai bagnanti ma anche alla intera collettività dal momento che intendiamo garantire nei siti dove lavoriamo la massima pulizia e sicurezza facendo in modo che siano rispettate le regole che il comune e gli altri enti preposti hanno dettato per una giusta fruizione dei siti balneari”. (ANSA).