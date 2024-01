Papa Francesco: accumulare beni è follia, nella bara non ci entreranno

“Per guarire da questa malattia i monaci proponevano un metodo drastico, eppure efficacissimo: la meditazione della morte. Per quanto una persona accumuli beni in questo mondo, di una cosa siamo assolutamente certi: che nella bara essi non ci entreranno. Ecco svelata l’insensatezza di questo vizio”.

Così Papa Francesco nel corso dell’udienza generale parlando dell’avarizia. “Queste semplici considerazioni ci fanno intuire la follia dell’avarizia, ma anche la sua ragione più recondita. Essa – ha aggiunto – è un tentativo di esorcizzare la paura della morte: cerca sicurezze che in realtà si sbriciolano nel momento stesso in cui le impugniamo”.