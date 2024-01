Miss America 2024 è Madison Harsh, Tenente Top Gun con la corona per “vincere gli stereotipi”

Addio ai cliché di “bella e stupida” e “brava ma bruttina”: Madison Harsh, la Miss America 2024, rappresenta il “top” della bellezza e e dell’intelligenza.

La sottotenente Madison Marsh è il primo ufficiale dell’aeronautica militare degli Stati Uniti in servizio attivo che presentandosi al concorso, lo ha vinto sbaragliando la concorrenza.

Il suo obiettivo, però, è soltanto all’inizio perchè la 22enne bionda Top Gun, eletta domenica sera a Orlando in Florida, vuole abbattere tutti gli stereotipi.

La sua è stata una vita intensa: diploma alla Southside High School nel 2019, brevetto di volo a 16 anni, laurea in Astrofisica all’Accademia aeronautica degli Stati Uniti a El Paso, in Colorado e ammissione ai corsi per piloti da cambattimento dell’Usaf e al Master di scienze politiche all’Harvard Kennedy School.

La madre della ragazza è morta 5 anni fa e Madison non esclude di studiare anche Medicina. Nel frattempo ha fondato la Whitney Marsh Foundation – in onore della madre – per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro.

“Quando metto l’uniforme, rappresento il mio Paese. Quando metto la corona rappresento la mia comunità“, ha detto la vincitrice all’Harvard Crimson, il giornale studentesco di Harvard.

La nuova miss America non rinnega nulla e va fiera di tutto il suo percorso: “E non sarei neanche diventata Miss Colorado senza l’addestramento alla leadership ricevuto all’Academy. Il cielo non ha limiti e l’unica persona che ti può fermare sei tu” ha concluso.

Insomma, se da anni ormai il concorso, fondato nel 1921 come passerella sessista per donne mostrate in costume da bagno, è diventata un faro per incoraggiare le donne a diventare leader, questa volta ha anticipando i tempi incoronando già una vera leader.

E chissà dove questa giovane e determinata donna potrà arrivare negli anni e quanto riuscirà a influenzare le generazioni passate, presenti e future.