Fondi Pnrr per tratte ferroviarie di Caltanissetta, il sindaco incontra i responsabili di RFI

In riferimento alla notizia sul taglio dei fondi del Pnrr destinati alle tratte ferroviarie Caltanissetta Xirbi-Lercara ed Enna-Caltanissetta Xirbi lungo l’itinerario Palermo-Catania-Messina, il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, ha chiesto ai responsabili di Rete Ferroviaria Italiana un incontro, svoltosi nei giorni scorsi al Comune del capoluogo nisseno, per avere delucidazioni al riguardo.

A recarsi a Palazzo del Carmine sono stati Marco Marchese, direttore investimenti RFI Sicilia e Calabria, e Maurizio Infantino, responsabile progetti Sicilia Orientale. I due dirigenti hanno rassicurato il Sindaco di Caltanissetta confermando che lungo l’itinerario Palermo-Catania-Messina, tra i principali progetti di RFI nell’isola, al momento sono in fase realizzativa le tratte Enna-Dittaino, Dittaino-Catenanuova, Catenanuova-Bicocca, Giampilieri-Fiumefreddo e sono stati avviati i lavori anche per i lotti Enna-Dittaino, Dittaino-Catenanuova, Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna, Lercara-Caltanissetta Xirbi e Fiumetorto-Montemaggiore-Lercara, con un investimento ad oggi di oltre 11 miliardi di euro.

Gli interventi permetteranno progressive riduzioni dei tempi di percorrenza e l’aumento della capacità dei treni passeggeri e merci sulla linea, e la circolazione di treni merci a standard europei, migliorando le interconnessioni tra le aree interne della Sicilia.

In particolare, in relazione allo stralcio dal PNRR delle tratte ferroviarie Caltanissetta Xirbi – Lercara ed Enna – Caltanissetta Xirbi è stato chiarito che è in corso la formalizzazione del nuovo mix di finanziamenti che copre l’investimento in parola e che gli interventi delle tratte in questione sono tutti in corso di realizzazione, con ultimazione ad oggi prevista nel 2026.

Un incontro chiarificatore, quindi, che ha permesso di comprendere la portata della notizia e che ha rassicurato il sindaco Gambino riguardo la scelta fatta e confermata dai responsabili di RFI: Caltanissetta Xirbi diventerà nodo centrale e strategico per la mobilità siciliana su rotaie.