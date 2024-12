Trasporti. Da Roma a Palermo, NCC in piazza in 12 città contro decreti Salvini

“Domani e dopodomani il noleggio con conducente scendera’ in piazza in dodici citta’ italiane per fermare i Decreti Salvini, che colpiscono utenti e operatori puntando al fallimento di migliaia di aziende”. Cosi’ Andrea Romano presidente di MuoverSi’, la federazione che riunisce le principali associazioni Ncc. “Da Roma a Milano a Palermo, passando per Napoli Firenze Venezia e molte altre citta’, la protesta del noleggio con conducente chiedera’ al Governo di fermare provvedimenti che hanno saltato il Parlamento e che infliggono punizioni medievali ad aziende e operatori che rispettano tutte le norme e pagano le tasse regolarmente – aggiunge -. Alla vigilia del Giubileo e degli altri grandi eventi del 2025, con le citta’ gia’ oggi bloccate da una drammatica carenza di trasporto pubblico non di linea, Salvini ha deciso di peggiorare ulteriormente la situazione. Impone agli Ncc un tempo minimo di attesa di 20 minuti (ostacolo demenziale, assente da ogni altro paese europeo), inaugura il dossieraggio di Stato costringendo gli utenti di Ncc a comunicare tragitto e orari del servizio, colpisce il turismo vietando l’intermediazione di agenzie turistiche e alberghi. Una vera gabbia burocratica – per cittadini, imprese e operatori -, che il Governo dovrebbe fermare per aprire invece a una riforma legislativa che archivi la legge del 1992 e adegui anche l’Italia a un mondo del trasporto che e’ completamente cambiato da 33 anni fa”.