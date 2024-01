Evade due volte in un giorno i domiciliari, arrestata ragazza di 27 anni

Ai domiciliari, evade due volte nello stesso giorno. I carabinieri della Stazione di Rosolini hanno arrestato una 27enne per evasione. La donna era gravemente indiziata per un furto commesso lo scorso settembre a Palermo, ma e’ risultata assente al controllo dei carabinieri che l’hanno successivamente rintracciata per le vie del centro e denunciata.

Nonostante cio’, nella stessa giornata e’ stata nuovamente sorpresa in giro per la citta’. E’ stata ricondotta ai domiciliari presso la sua abitazione.