E’ ufficiale: Clima da record. In Sicilia confermati i 48,8°C. A dichiararlo è l’Organizzazione meteorologica mondiale

L’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) ha confermato ufficialmente un nuovo record di temperatura per l’Europa continentale: 48,8°C (119,8°F) in Italia l’11 agosto 2021.

I risultati sono stati pubblicati sull’International Journal of Climatology. Un gruppo internazionale di scienziati dell’atmosfera ha verificato la temperatura registrata da una stazione meteorologica automatizzata a Siracusa, sull’isola italiana della Sicilia. Poiché la Regione VI dell’OMM (Europa) contiene parti dell’Asia (ad esempio Israele, Türkiye e Siria) e della Groenlandia, gli estremi dell’OMM sono classificati con record sia per la regione nel suo complesso che per l’Europa continentale.

Il precedente record per l’Europa continentale di 48,0 °C (10 luglio 1977) era detenuto dalle città greche di Atene ed Elefsina, in Grecia. Questo dato si basa su fonti governative ufficiali ed è stato inserito nell’Archivio WMO dei fenomeni meteorologici e climatici globali al momento della sua costituzione nel 2007. Tuttavia, non c’è stata alcuna verifica indipendente da parte dell’OMM, a differenza di quanto avvenuto per la recente temperatura italiana. “Gli estremi presentati all’OMM per l’aggiudicazione sono ‘istantanee’ del nostro clima attuale. È possibile, anzi probabile, che in futuro si verifichino in tutta Europa eventi estremi di maggiore entità. Quando si verificheranno osservazioni di questo tipo, si formeranno nuovi comitati di valutazione dell’OMM per giudicare tali osservazioni come estreme”, afferma il Prof. Randall Cerveny, relatore dell’OMM per gli estremi climatici e meteorologici.

– “La maggior parte delle indagini, come questa, sono procedure lunghe a causa della cura meticolosa che l’OMM intraprende nel certificare le osservazioni meteorologiche. Tale scrupolosa valutazione fornisce la fiducia fondamentale che le nostre registrazioni globali delle temperature siano misurate correttamente. Inoltre, questa indagine dimostra l’allarmante tendenza a stabilire continui record di temperatura in determinate regioni del mondo”, ha dichiarato il Prof. Cerveny.