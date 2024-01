DELIA. Prosegue nel centro abitato la sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali con quelli di nuova generazione a Led. A renderlo noto è stato il sindaco Gianfilippo Bancheri.

Il primo cittadino deliano, in particolare, ha rilevato che in questi ultimi giorni sono state illuminate a led via Caltanissetta, via Gramsci, Largo Itria, Largo lucchese, via Pirandello, via Bologna. E poi ancora la via Monserrato, via Vallone, via Torino, via Milano, P.zza D’Acquisto, Parte di cortili di via Diaz.