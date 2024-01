Delia, il castello tornerà a brillare: approvato il finanziamento regionale

Il Comune di Delia si appresta a rinnovare uno dei suoi simboli più emblematici, Il castello dei Normanni, al buio dal 2000, che ora si prepara a brillare di nuova luce grazie al finanziamento regionale di 90,000 euro relativo al progetto : “Lavori di Adeguamento impianto di illuminazione architettonica esterna al castello di Delia”, a valere su PSC_Patto per il Sud.

L’annuncio è stato dato con entusiasmo del sindaco Gianfilippo Bancheri, che ha sottolineato l’importanza dell’intervento per il territorio. <<E’ il secondo finanziamento – ha commentato Bancheri – dopo quello di 200 mila euro sulla riqualificazione dell’area, con la creazione di un Infopoint, la risistemazione di tutti i sentieri che portano nella parte alta del castello e la collocazione di panche e sedie per i turisti. In questo modo il comune si pone come un attore chiave nel rafforzamento dell’attrattiva turistica della zona. Questa iniziativa non è solo un investimento estetico, ma anche un passaggio strategico verso la rivitalizzazione economica, sociale e culturale del paese.

Il sindaco Bancheri ha espresso grande soddisfazione. <<Dall’inizio del mio primo mandato elettorale, oggi sono al terzo, ho puntato su un approccio innovativo, con strategie politiche volte a un cambiamento radicale nel modo di governare. Il fulcro di questa trasformazione è stata una visione che ha posto l’agricoltura e il turismo come i pilastri per il rilancio economico e la rinascita culturale della comunità.

Il castello, situato sul versante occidentale roccioso di Delia, domina il paesaggio e rappresenta un punto di riferimento storico e culturale per i deliani, in particolare per quelli residenti all’estero. Il progetto va oltre la semplice illuminazione e mira a riqualificare gli edifici e le zone di accoglienza esistenti, oltre a rendere fruibili spazi fino ad ora trascurati, inclusi quelli agricoli.

Il sindaco ha poi messo in luce come il finanziamento non sia solo un traguardo, ma un punto di partenza per una visione unitaria e integrata del territorio. Questa strategia si traduce in una offerta turistica, ricreativa e culturale che valorizza l’intera area, mettendo in risalto la storia, la cultura e la bellezza naturale del luogo e questo ultimo finanziamento rappresenta una conferma dell’efficacia e del successo di tale strategia.

Infine il primo cittadino di Delia ha rivolto il suo ringraziamento alla soprintendente ai beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta , Daniela Vullo, che è stata vicina all’amministrazione nel seguire l’iter burocratico progettuale.