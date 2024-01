CUSN Basket Caltanissetta sconfigge la capolista Olimpia Basket Comiso con uno scarto di 9 punti

Il CUSN Basket Caltanissetta ha regalato agli appassionati una partita indimenticabile, sconfiggendo la capolista Olimpia Basket Comiso con uno scarto di 9 punti, con un risultato finale di 58-49. L’incontro è stato caratterizzato da un’atmosfera avvincente, ricca di colpi di scena e di spettacolari azioni di gioco.

Sotto la guida dell’allenatore Fabio Iacolino, la squadra ha dimostrato notevoli progressi e una determinazione palpabile nel voler vincere. La lotta su ogni pallone è stata evidente, e la capacità di recuperare una partita che a tratti sembrava compromessa ha mostrato la resilienza del CUSN Basket Caltanissetta.

Le prestazioni dei singoli giocatori sono state eccezionali, con ogni membro della squadra che ha contribuito al successo collettivo, da sottolineare i 19 punti di Angelo Cammalleri e i 16 punti di Armando Turturici, messi a segno tutti nei momenti più complicati del match.

L’unità di intenti è emersa come chiave fondamentale per superare squadre di calibro come Comiso, sottolineando che solo attraverso uno sforzo collettivo si possono ottenere risultati positivi.

La gestione della squadra ha dimostrato una notevole crescita, di Coach Iacolino, evidenziando una capacità di ispirare e motivare i giocatori. La crescita del coach non si limita solo alle strategie di gioco, ma riflette anche la sua capacità di adattarsi e evolversi come leader, sottolineando il suo impegno verso un obiettivo comune: la vittoria del CUSN Basket Caltanissetta.

La vittoria premia anche il presidente Armatore presenza costante e benevole del basket nisseno e di Paolo Frangiamore, dirigente accompagnatore e collante del gruppo.

In definitiva, la vittoria contro la capolista non solo conferma il talento e la determinazione del CUSN Basket Caltanissetta, ma testimonia anche l’importanza di una mentalità di squadra solida e coesa.

Prossimo appuntamento è fuori casa contro il Priolo, altra gara difficile per il roster nisseno; la vittoria esterna consentirebbe ai ragazzi di Iacolino di balzare al comando della classifica.

Tabellino: Turturici 16, Cammalleri 19, Costa 2, Spanò 6, Di Benedetto 4, Lacagnina 7, Minore 4