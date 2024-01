Caltanissetta, assegno d’inclusione: martedì 30 gennaio conferenza stampa a Palazzo del Carmine

Il Distretto socio-sanitario di Caltanissetta è stato selezionato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per partecipare a una sperimentazione nazionale sull’attuazione dei percorsi di inclusione per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione per il prossimo triennio.

Al fine di presentare gli obiettivi e i contenuti della sperimentazione è indetta una conferenza stampa, che si terrà martedì 30 gennaio 2024 alle ore 10:00 nella Sala gialla del Comune di Caltanissetta, alla quale parteciperanno il sindaco del capoluogo nisseno, Roberto Gambino, capofila del Distretto socio-sanitario n. 8, l’assessora alle Politiche Sociali del Comune di Caltanissetta, Concetta Andaloro, i Sindaci dei Comuni di Riesi, Sommatino, Delia, Santa Caterina e Resuttano, componenti del Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario n. 8. e il dirigente alle Politiche Sociali, nonché coordinatore del Distretto d8, Giuseppe Intilla.

Alla conferenza stampa saranno presenti, inoltre, i 13 Assistenti Sociali recentemente selezionati dal Distretto per la presa in carico dei beneficiari, a cui sono stati conferiti gli incarichi professionali negli scorsi giorni e che saranno direttamente coinvolti nella sperimentazione.