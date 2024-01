Calcio Under 19. La capolista Nissa prosegue nella sua marcia vincente: battuta 6-0 la Leonfortese

Prosegue la marcia travolgente della Nissa nel campionato Under 19. Stavolta la formazione di Giacomo Serafini ha battuto 6-0 la Leonfortese. Le reti sono state messe a segno da Contino. Poi nella ripresa sono arrivati anche i gol di Simone Mannino, Ottaviano, Balbo, Parla e Soukarata.

Una vittoria esaltante che ha permesso anche al portiere Genovese di portare a oltre 360 minuti la sua imbattibilità in campionato. In generale, in questo campionato Under 19 la Nissa è imbattuta e conferma la bontà del lavoro fin qui portato avanti da Giacomo Serafini.