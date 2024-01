A Sant’Angelo Muxaro fervono i preparativi per la 64^ Sagra della Ricotta in programma il 14 gennaio

A Sant’Angelo Muxaro fervono i preparativi nel piccolo borgo dei Sicani per l’evento di punta dei santangelesi. Da sempre la sagra della ricotta, si svolge per l’Epifania e segna la fine delle festività natalizie.

Ma a Sant’Angelo Muxaro hanno dovuto spostare la dieta post abbuffate di fine anno, ancora di una settimana, per via del fatto che, le piogge degli ultimi giorni, han costretto, gli organizzatori, di spostare la sagra dal 6 al 14 gennaio. Sarà davvero dura per chi ha già deciso di mettersi a dieta, imbattersi nel vassoio coi prodotti in distribuzione, domenica in piazza Umberto I a Sant’Angelo Muxaro. Ricotta calda, panino, toma fresca, vino, torta alla ricotta ecc.

Insomma un tripudio di sapori per iniziare l’anno in dolcezza.

Complici le previsioni meteo favorevoli, parecchi sono gli stands di artigiani e produttori che hanno prenotato per prendere parte al mercatino Sicano. Il programma:

ore 08:00 Arrivo dei pastori col gregge in Piazza Umberto I

ore 09:30 : Apertura sagra con

taglio inaugurale della torta, preparazione e degustazione della ricotta.

ore 11:00 Animazione per bambini

ore 15:00 La vasta data di Nardu e Ribberiu

ore 17:00 Rappesentazione Erodiade

ore 18:30 Degustazione muffuletta

a cura della scuola di formazione professionale “Futura”.

Per l’occasione, il Museo Archeologico “MuSAM” sarà fruibile per le visite dalle ore 09:30 alle ore 19:00