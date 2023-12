Il Sancataldese Salvatore Lomonaco riceve il Premio Nazionale Bonifacio VIII per il suo eroico salvataggio in mare

Non aveva esitato nel tuffarsi in mare per salvare un gruppo di persone in evidente stato di difficoltà che si trovava al largo a bordo di un materassino. Per il suo gesto coraggioso il sancataldese Salvatore Lomonaco continua a destare l’attenzione e l’interesse della società civile e le istituzioni laiche e religiose.

Il giovane si trovava a Marzamemi lo scorso Ferragosto quando, dalla barca nella quale si trovava, ha avvistato il pericolo. Prontamente ha avvisato l’equipaggio a bordo e poi si è tuffato per prestare i primi soccorsi riportando in salvo tutti e 10 i bagnanti. (Leggi anche: Marzamemi: il Sancataldese Salvatore Lo Monaco avvista e soccorre in mare 10 bagnanti)

Ed è proprio per il suo soccorso che ha ricevuto oggi, 2 dicembre 2023, il Premio Nazionale Bonifacio VIII presso la Città di Anagni 2023 per la XXI edizione “per una Cultura della Pace” e il titolo di Accademico Onorario con la seguente motivazione: «Giovane sancataldese, Volontario in Ferma Iniziale (VFI) dell’Esercito Italiano, già noto come ciclista agonista, per aver partecipato a gare internazionali, nazionali e campione regionale in carica di due specialità “mountain bike” e “ciclo cross”, con eroica decisione e disinteressato slancio generoso, nel giorno di ferragosto 2023, si tuffava in mare in soccorso di un gruppo di persone, tra cui due bambini in grave difficoltà, che rischiavano l’annegamento. Splendido esempio di incondizionato amore per il prossimo, di umana solidarietà per le giovani generazioni».

A consegnare il riconoscimento, nella medievale e storica Sala della Ragione del Comune di Anagni (Fr), sono stati S.E. Mons. Enrico dal Covolo, presidente Sante De Angelis e il Gen. C.A. Salvatore Cuoci ad Anagni.

Erano presenti anche il Presidente del Comitato Scientifico S.E. Mons. Enrico dal Covolo (Vescovo tit. di Eraclea Rettore Magnifico em. della Pontificia Università Lateranense Assessore del Pontificio Comitato di Scienze Storiche) e il Rettore Presidente Gr. Uff. Dott. Sante De Angelis.

La Cerimonia di consegna, presieduta dal Card. Victor Fernandez, Prefetto del Dicastero della Fede, si è svolta alla presenza tra gli altri del Senato Accademico, del Presidente S.E. Mons. Enrico dal Covolo e dei membri del Comitato Scientifico, oltre ad Autorità Civili, Religiose, Politiche e Militari (tra cui il Gen. C.A. Salvatore Cuoci, Capo Dipartimento del Personale dell’Esercito).

“Per me è stata una emozione unica, ricevere un encomio da parte del S.E. Mons. Enrico dal Covolo e dal Gen. C.A. Salvatore Cuoci – ha commentato il giovane -. Un evento che sicuramente inciderà nel mio futuro. Ringrazio vivamente il Il Rettore Presidente Gr. Uff. Dott. Sante De Angelis“