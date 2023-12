Caltanissetta. Il sindaco Gambino chiede a Schifani L’istituzione di un’area vasta, fondi di compensazione per il raddoppio della SS 640 e il collegamento tra le stazioni di Xirbi ed Enna

CALTANISSETTA. Area Vasta, fondo di compensazione per i ritardi nei lavori di raddoppio della SS 640 e collegamento ferroviario dalla stazione di Xirbi a quella di Enna in modo che Caltanissetta non resti indietro anche su questo fronte.

Sono le tre priorità che il primo cittadino ha inteso esprimere in maniera franca e schietta. In particolare, la proposta di Schifani e Midiri di aumentare il numero di posti letto al Sant’Elia, di aumentare il numero di studenti di medicina a Caltanissetta e inserire docenti universitari non è sembrata aver convinto il sindaco Roberto Gambino. Il primo cittadino di Caltanissetta ha chiaramente espresso il suo pensiero facendo intendere di essere rimasto deluso dal fatto che non si parla più di policlinico a Caltanissetta dove, invece, con questi presupposti, ci sarebbe una sorta di vera e propria colonizzazione da parte dell’Università di Palermo.

Insomma, niente autonomia della facoltà di Medicina di Caltanissetta da quella di Palermo, ma un progetto che ne prevede la colonizzazione come ha sottolineato il sindaco. Con la conseguenza del tramonto della possibilità che a Caltanissetta possa essere istituito il Policlinico come affermato a più voci la scorsa primavera. In questo senso Roberto Gambino ha proposto l’istituzione di un’“Area vasta” comprendente Caltanissetta con il Sant’Elia che potrebbe diventare “Polo della Salute”, Enna con la Kore, e Agrigento. Per Gambino, dunque, l’Area Vasta è stata prospettata, in assenza di un Policlinico a Caltanissetta, come una soluzione percorribile in termini di sviluppo sostenibile del territorio e delle comunità comprese al suo interno.

Il primo cittadino nisseno ha anche rilanciato il concetto di compensazione per i lavori di raddoppio dell’ex SS 640. Il concetto espresso dal sindaco è stato semplice ma efficace: considerato che Caltanissetta è rimasta isolata dieci anni per via dei lavori di raddoppio della SS640, facciamo un tavolo di crisi per ottenere una compensazione. Gambino ha confermato di aver fatto richiesta al presidente Schifani che ha condiviso la sua proposta. Il sindaco, infine, ha posto l’accento sulla questione legata al raddoppio ferroviario da Enna a Catania. In questo caso ha chiesto a Schifani di intervenire al fine di rivolgersi alle Ferrovie Italiane per chiedere il collegamento dalla stazione di Xirbi a quella di Enna in modo che Caltanissetta non resti indietro anche sul fronte ferroviario. Insomma, un concetto chiaro e forte: Caltanissetta va difesa in quelle che sono le sue reali prospettive di crescita future e non abbandonata a se stessa.