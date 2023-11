Mussomeli, festa di tutti i Santi alla “Trasfigurazione” : protagonisti i bambini

Nella giornata di ieri. 1 novembre, solennità di tutti i santi nella parrocchia della Trasfigurazione in Santa Teresa al Castello di Mussomeli, i ragazzi hanno portato un’immaginetta del proprio Santo e quelli il cui nome non corrispondeva ad un santo ne hanno adottato uno a scelta, chiedendo la protezione. I santini, sono stati portati da loro stessi in processione, accompagnati dai catechisti, e sono stati fissati su un cartellone per simboleggiare il paradiso. Insieme all’immaginetta hanno portatoo un lumino acceso. I lumini, durante l’anno, si consumeranno davanti al SANTISSIMO.