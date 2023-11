Il cantautore nisseno Christian Pernaci, in arte Nazareno, farà le audizioni davanti alla commissione musicale Rai per Area Sanremo

Sono 770 circa, le candidature presentate da giovani artisti emergenti provenienti da tutta Italia, per partecipare alla nuova edizione di Area Sanremo, avendo come direttore artistico Amedeus, il concorso canoro che si terrà nel comune di Sanremo a fine Novembre e che verrà trasmessa a Dicembre in prima serata su Rai 1.

Le audizioni per area Sanremo, hanno già avuto inizio i primi di novembre, mentre le finali, si terranno il 26 Novembre 2023 ed i quattro artisti proclamati vincitori, avranno la possibilità di salire sul palco dell’Ariston, per la serata finale di Sanremo Giovani nel febbraio 2024.

Tra i convocati alle audizioni davanti alla commissione musicale Rai, ci sarà il giovane cantautore nisseno Christian Pernaci, in arte Nazareno.

Nazareno si avvicina alla musica sin da piccolino e con gli anni rimane affascinato da questo mondo, nel quale si addentra sempre più, iniziando a scrivere brani suoi e fa anche uscire alcuni inediti, tra cui l’ultimo dal titolo “FORBICI”, allo stato attuale sotto contratto con la casa discografica “ORANGLE RECORDS” di Christian Cambareri con sede a Milano.

Nazareno attualmente vive a Roma, dove collabora con produttori discografici del luogo e con i quali sta lavorando intensamente per l’uscita di nuovi brani inediti, ha partecipato a diverse selezioni del talent “Amici” di Maria De Filippi , tra cui l’ultimo di quest’anno, dove potrebbe essere chiamato per una sfida, inoltre ha partecipato a varie edizioni del Festival di Caltanissetta ed all’evento della Milano Fashion Week, inoltre la prossima settimana è stato invitato a partecipare unitamente ad un altro giovane cantautore emergente romano, dal nome Roadelli, alla trasmissione “Viva Rai 2” condotta dallo showman Fiorello.

Nazareno con la sua musica riesce a trasmettere tanto, riesce a raccontare il conflitto interno tra la solitudine ed il vero amore per la musica, con il suo girovagare, cantando, lascia ovunque vada pezzi di se stesso, riuscendo a raccontare con la sua scrittura, le sue storie di vita quotidiana.

La sua caparbietà e forza di volontà, la stima delle persone che lo circondano, ma anche le auto critiche, costituiscono la sua forza, che lo portano sempre più a vedere lontano e pur tenendo i piedi a terra, mira a volare sempre più in alto, ora con questa opportunità, Nazareno spera che il sogno di una carriera da cantante, possa diventare realtà, infatti lui afferma che, prima di tutto, bisogna amare la musica e capire che è una cosa seria, è un mestiere e come tutti i mestieri va affrontato con sacrificio, passione e dedizione, quindi non bisogna mai arrendersi.