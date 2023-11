Delia. Uova lanciate contro porta d’ingresso di un’abitazione per Halloween: il sindaco informa le forze dell’ordine

DELIA. Uova lanciate contro le porte di alcune abitazioni. E’ lo spiacevole accadimento successo in occasione della Festa di Halloween. E’ stato il sindaco Gianfilippo Bancheri a renderlo noto sottolineato come una signora di Delia lo ha contattato per metterlo al corrente “di una situazione alquanto spiacevole”.

“Durante la cosiddetta Festa di Halloween (festa alquanto discutibile) – ha detto Bancheri – alcuni ragazzini hanno cominciato a lanciare uova sulle porte di diverse abitazioni. Sto già informando le forze dell’ordine affinché possano individuare questi gruppetti e agire di conseguenza. Il divertimento, o presunto tale, non può sfociare nella maleducazione”.