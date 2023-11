Caltanissetta, Erasmus+: il Coservatorio “Bellini” ospita Salvatore Gioveni e il suo HarMA Projects

Nell’ambito delle attività programmate dal Conservatorio di Stato Vincenzo Bellini di Caltanissetta, martedì 21 Novembre sarà ospitato Salvatore Gioveni, fondatore e presidente di HarMA Projects, professore associato a tempo pieno di Analisi musicale e armonia, capo del dipartimento di Teoria musicale e coordinatore delle relazioni internazionali presso il Conservatoire Royal de Bruxelles.

Durante la giornata il direttore Michele Mosa e lo staff Erasmus + faranno conoscere l’istituto nisseno. Seguiranno gli incontri con i docenti e gli studenti dei corsi del dipartimento discipline teorico-pratiche ed analitiche compositive.

Nella giornata di mercoledì 22 Novembre sarà presentato il Progetto HarMA Hub che sarà aperto a tutti.

Il docente, diplomato in Organo (Conservatoire royal de Bruxelles), Contrappunto e Fuga (Koninklijk Conservatorium van Brussel). Ha conseguito il diploma di insegnamento in Organo, Solfeggio e Teoria Musicale (ARTS²).

La sua carriera di concertista gli ha permesso di esibirsi in diversi festival internazionali di musica barocca e organistica, sia come solista che come basso continuo in organo e clavicembalo. Dal 2001 ad oggi è il primo organista della chiesa della Madeleine a Bruxelles.

I suoi anni di ricerca pedagogica sono stati premiati con la pubblicazione del trattato di Armonia “Précis d’harmonie tonale”, Delatour, Parigi, 2017. Ha tenuto masterclass e conferenze in Europa e Asia (Tokyo College of Music per conto dell’ASEM -Programma DUO sostenuto da entrambi i governi e sponsorizzato da ARES).

È fondatore e presidente del primo seminario internazionale di teoria musicale per HMEI “HarMA” (Bruxelles, 2018; Budapest, 2021; Danzica, 2023, Valencia 2025). Harma.eu.com Ha inoltre creato il progetto di partenariato strategico Erasmus+ per l’istruzione superiore (KA203) Progetto HarMA+ (harmaplus.eu) e gli attuali partenariati di cooperazione selezionati KA220 “HarMA HUB” finanziati dal programma Erasmus+.

Dal 2018 Salvatore studia il cornetto rinascimentale nella classe di Marleen Leicher. Possiede un’importante collezione di documenti storici del Conservatoire Royal de Bruxelles.

Quella che si prospetta, dunque, è un’opportunità di arricchimento culturale per tutto l’istituto nisseno.