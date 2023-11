Basket, per il Cusn Caltanissetta seconda vittoria consecutiva e il sogno continua

La squadra Nissena guidata da Coach Fabio Iacolino vince e convince nell’ostico campo di Canicattì portandosi in vetta alla classifica con due vittorie consecutive nel campione DR2 (ex promozione maschile) imponendosi sui Grapes 64-76.

Il quintetto nisseno fatica nei primi minuti a trovare le vie del canestro ma, appena cablata la difesa l’attacco torna fluido e lucido sino alla conclusione della gara.

Per il team Nisseno Messina sempre più maturo e consapevole, Spanó alla sua seconda partita offre sicurezza come un veterano, Lacagnina con una prestazione di sacrificio e intelligenza cestistica, Turturici concreto e volitivo, Iacolino agguerrito e determinato, un ritrovato Mazzurco, fanno eco all’esordio del giovane Vento, lungo atipico che combatte su ogni pallone e su avversarsi ben più esperti senza mai sfigurare nonché al rientro in campo di LaMalfa dopo un lungo infortunio con una sontuosa prestazione mette a segno dalla lunghissima distanza canestri fondamentali. Essenziali anche le rotazioni di Dibenedetto, Nicosia, Iachetta e Giannavola.

La squadra del presidente Armatore continua bene il suo cammino e si prepara già per la prossima gara, la terza consecutiva fuori dalle mure amiche contro gli ostici ragazzi di Comiso. Prima però un turno di riposo per affinare la tattica per questo match che si prospetta di grande impatto ed importanza.

Tabellino:

Spanó 14

Iachetta 2

Messina 6

Lacagnina 14

La Malfa 16

Iacolino 8

Vento 3

Mazzurco 2

Turturici 12