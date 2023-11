Asp Caltanissetta, un corso di formazione per l’ipertrofia prostatica: Tecniche sempre più avanzate

Si è svolto a Gela, presso il presidio ospedaliero “V.Emanuele” di Gela il primo corso di formazione specialistica sui trattamenti per l’Ipertrofia prostatica benigna con tecnologie avanzate.

Promotore e coordinatore del progetto formativo il Dott. Sebastiano Condorelli, Direttore dell’U.O.C. di Urologia del medesimo ospedale, affiancato da autorevoli clinici che hanno trasferito “competenze e sapere” ai colleghi partecipanti al corso.

Il trattamento dell’ipertrofia prostatica (IPB) con terapie farmacologiche rappresenta la prima linea di intervento. Tuttavia, quando i farmaci non sono più efficaci, si passa a soluzioni più avanzate e risolutive.

L’Unità Operativa di Urologia di Gela adotta già da anni una tecnica chirurgica innovativa mini-invasiva chiamata “Rezum”. Questa tecnica ha mostrato un notevole successo clinico, portando a un aumento del 40% nella mobilità attiva dei pazienti provenienti da altre regioni che si recano in Sicilia, in particolare presso il P.O. di Gela.

L’ulteriore procedura innovativa presentata durante il corso è stata quella con il trattamento con laser verde (greenlight) , tecnologia medica che, grazie alla sua particolare lunghezza d’onda, colpisce selettivamente le molecole di emoglobina contenute nel sangue e rilascia energia verso il bersaglio, recidendo così il tessuto da trattare con altissima precisione. Gli interventi Greenlight garantiscono una ottimale disostruzione e risoluzione dei sintomi urinari, presentano bassi rischi di sanguinamento intraoperatorio e postoperatorio consentendo così – un aspetto importantissimo – di intervenire anche su pazienti sottoposti a terapie cardiologiche.

La Direzione strategica è fortemente impegnata a contrastare la convinzione che per una buona Sanità si debba necessariamente attraversare lo Stretto e sta investendo in strutture e mezzi per raggiungere tale obiettivo.