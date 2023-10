Volley, Serie B2 femminile: seconda vittoria consecutiva per la Traina SRL Albaverde, 3-1 in casa dell’Alus Volley Mascalucia

E’ stata necessaria un’ora e 40 minuti di gioco effettivo alla TRAINA SRL per avere ragione nel palazzetto di Ragalna di un coriaceo Bricocity e mantenere la vetta della classifica del girone L della serie B2 anche se in coabitazione.

Il primo set dominato dalle nissene (0/7 iniziale gestito fino al 17/25 senza patemi) aveva illuso circa un epilogo senza intoppi per Serena Moneta e compagne, invece il secondo parziale, dopo un 4/8 illusorio poi ridotto a 16/17, è diventato complicato nel finale con la formazione di casa che è riuscita ad irretire le ospiti costringendole ad una serie di errori che hanno determinato l’1 pari.

Nella terza frazione di gioco pronta è stata la reazione delle ragazze care alla presidente Oriana Mannella che hanno ripreso “a premere sull’acceleratore”, trascinate da Valeria La Mattina, lasciando poco spazio alla iniziative della squadra guidata da Davide Giuffrida (2/5; 3/11, 4/16; 12/20; fino al 18/25 finale).

Analogo andamento si è avuto in quello che è stato l’ultimo set della gara, anche se la forbice di punteggio tra le due formazioni non è stata ampia come nel parziale precedente, con la TRAINA SRL che comunque ha sempre gestito una situazione di vantaggio grazie anche ad una Monzio Compagnoni salita in cattedra con 8 punti in questo parziale.

Top scorer della gara è stata comunque Jennifer D’Antoni che con i suoi 21 punti è stata la più continua nell’arco dei quattro set, senza dimenticare di sottolineare la prova di Michela Conti sempre impeccabile nel ruolo di libero.

Per il resto è stata una TRAINA SRL, con alti e bassi nell’arco dell’intera gara, che ha pagato le non perfette condizioni fisiche di una Serena Moneta, meno incisiva del solito anche se alla fine autrice di 12 punti, e la necessità di coach Relato di provare tutta una serie di alternative di gioco e di schieramenti in campo che verranno sicuramente utili nel prosieguo del campionato.

Infatti la gara, per come è stata impostata dal tecnico friulano che ha provato diverse rotazioni, ha, riteniamo, dato delle precise indicazioni circa la giusta collocazione delle singole atlete che dalla 40-enne Noemi Spena alla non ancora 18-enne Marta Zaffuto hanno dimostrato di avere requisiti e carattere per ricoprire un ruolo in questo girone di B2 che dalle premesse sembra avere poche protagoniste da affrontare con leggerezza.

Dimostrazione lampante sono state proprio Lucrezia Lombardo, Alessia Foti e compagne, che costituiscono un complesso più completo in tutti i reparti e più competitivo rispetto a quello poi retrocesso della scorsa stagione e che hanno lottato su ogni palla costringendo la compagine nissena a tenere alta l’attenzione e la concentrazione per non correre ulteriori rischi dopo il secondo set perso.

Questo il dettaglio della gara di domenica 15 ottobre 2023 disputata a Ragalna:

Bricocity Alus Mascalucia – TRAINA SRL CL 1 – 3 (17/25; 25/23; 18/25; 20/25)

Mascalucia: Guglielmini, Leone, Bachini, Pecoraro, Giuffrida, Lombardo (K), Dato, Privitera, Motta, Foti (L1). NE: Maran, Mazzaglia, Camonita (L2). All. Giuffrida – Vittoria.

TRAINA Albaverde: Minervini 2, D’Antoni 23, Musumeci 3, Spena (K) 1, Giannone 3, Monzio Compagnoni 17, Zaffuto, Moneta 13, La Mattina 13, Conti (L). All. Relato – Montagnino

Arbitri: Giuseppe Pampalone di Palermo, e Giampaolo Panzeca di Comitini