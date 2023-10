Tennis. Domenica 22 ottobre alle 10 Ct Palermo – Junior Tennis Perugia al maschile. Ragazze impegnate a Beinasco in Piemonte

Domenica 22 ottobre è in programma la terza giornata della fase a gironi della serie A1 nella quale sono impegnate oltre al Ct Palermo, in lizza in entrambi i campionati, anche altre due siciliane, Ct Vela Messina e Match Ball Siracusa entrambe nel maschile.

Le compagini del sodalizio di viale del Fante avranno come avversarie rispettivamente (maschile) lo Junior Tennis Perugia da sfidare in casa a partire dalle ore 10 e il Tennis Beinasco da fronteggiare in Piemonte sempre alle ore 10.

Dalla domenica successiva, via alle gare di ritorno con gli uomini di scena sempre a Palermo contro Sc Sassuolo e le ragazze a Roma contro il Tc Parioli.

Il Ct Palermo di Salvatore Caruso e Alessandro Giannessi dopo due giornate guida il proprio girone a punteggio pieno. Alle sue spalle Junior Tennis Perugia a 2 punti, Sc Sassuolo e Tc Bisenzio a 1.

Domenica in viale del Fante arriveranno gli umbri nelle cui fila militano anche Francesco Passaro, tuttavia non al meglio a causa di un problema alla caviglia. e il romano Gianmarco Moroni. Nella rosa, ma non ancora utilizzati, ci sono il peruviano top 100 Juan Pablo Varillas, i transalpini Jacquet e Mansouri e il croato Brkic.

Il capitano Davide Cocco dovrebbe fare affidamento ai 4 giocatori protagonisti dei successi a Sassuolo e con i pratesi del Bisenzio e quindi spazio a Salvatore Caruso, oggi di scena al 25.000 dollari di Pula nel match di quarti di finale contro il britannico Felix Gil, Alessandro Giannessi, e ai due elementi del vivaio Gabriele Piraino e Francesco Mineo.

Un successo permetterebbe ai palermitani di affrontare la gara contro Sassuolo, decisiva per l’approdo in semifinale, con maggiore serenità.

“Certamente sarà una sfida non semplice poiché Perugia ha giocatori italiani e stranieri di indubbio valore – spiega Cocco – sappiamo che Francesco Passaro non è al top ma dobbiamo pensare a noi stessi e preparare il match nel migliore dei modi e conquistare la vittoria che darebbe un segnale forte al girone in ambito di lotta per l’ambito primo posto”.

Nell’altra gara del raggruppamento si affronteranno lo Sc Sassuolo di Marco Cecchinato e il Tc Bisenzio.

Sarà di scena sulla terra rossa indoor di Beinasco (Torino) la compagine femminile che ha collezionato fino ad oggi una vittoria per 3-1 contro il Tc Parioli e il pari esterno di domenica scorsa a Verona.

In Piemonte il Ct Palermo avrà quasi certamente a disposizione una delle 5 giocatrici straniere (Marina Bassols, Aliona Bolsova, Arantxa Rus, Rosa Vicens Mas, Kristina Kucova) oltre alle certezze che rispondono ai nomi delle giovani e valide atlete del settore giovanile: Giorgia Pedone, Federica Bilardo, Anastasia Abbagnato e Virginia Ferrara.

Due di loro, Pedone e Abbagnato, oggi (giovedì) disputeranno i rispettivi match di ottavi di finale a Santa Margherita. Giorgia sfiderà la numero 1 del seeding Veronika Erjavec (slovena) mentre Anastasia se la vedrà con la giocatrice del Burundi Sada Nahimana, ottava forza del tabellone sardo.

Nelle prime due gare il Beinasco (ha totalizzato 1 punto) ha impiegato la rumena Irina Bara (top 200 Wta), la magiara Reka Jani (313 al mondo) e le italiane Federica Di Sarra, Giulia Pairone e Giulia Gatto Monticone.

Queste le considerazioni del vice capitano Davide Freni.

“Partita molto delicata quella che ci attende domenica – dichiara – il Tennis Beinasco è una bella squadra, abbastanza equilibrata, composta da giocatrici molto esperte. Speriamo di fare anche qui un risultato positivo che ci permetterebbe di restare in testa al girone. Dovremmo avere a disposizione una delle straniere che compongono la rosa e poi le ragazze del vivaio che fino ad ora si sono ben comportate nel difficile campionato di massima serie”.

Nell’altra gara del girone è in programma AT Verona – Tc Parioli.