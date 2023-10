Sicilia: un carico di mattoncini Lego all’ISMETT di Palermo. Il dono di Brickout RLUG

Prendersi cura dei più piccoli e dei più fragili donando loro momenti di spensieratezza e gioia. Un invito che tutti dovremmo saper cogliere e intervenire con le proprie possibilità.

Un messaggio che arriva con maggiore forza e sensibilità soprattutto quando si tratta di bambini, malattie e strutture sanitarie.

E a rispondere all’appello sociale e umano, questa volta, è stato il gruppo Brickout RLUG, realtà presente in tutto il mondo e che in Sicilia è arrivata in questi ultimi mesi presentandosi grazie a uno dei membri del gruppo, Gulielmo Speciale, con un generoso “biglietto da visita”.

E’ stata consegnata all’Istituto ISMETT di Palermo, eccellenza italiana del trapianto, un’abbondante fornitura di costruzioni LEGO che sarà messa a disposizione dei piccoli ospiti di questa.

“Ringraziamo i responsabili della struttura che ci hanno accolto in un clima di assoluta cordialità e collaborazione che ci ha resi molto felici – hanno commentato i donatori.

Brickout è un gruppo di grandi e piccoli appassionati di mattoncini LEGO che comprende persone da tutto il sud Italia. Dopo anni di trasferte, eventi e progetti portati avanti in amicizia e con grande spirito collaborativo, Brickout ha recentemente ottenuto il riconoscimento ufficiale da LEGO diventando così il primo Recognized LEGO User Group (RLUG) del Sud.

Brickout RLUG riconosce il grande valore educativo e ricreativo delle costruzioni LEGO e per questo motivo si fa carico di raccogliere fondi e set in modo da poter effettuare delle donazioni a favore dei reparti ospedalieri pediatrici dove è oltremodo necessario portare un sorriso e dei momenti di svago.

Un particolare apprezzamento rivolto dal gruppo soprattutto al direttore sanitario Cinzia Di Benedetto, alla responsabile pediatria Giusi Ranucci, alle coordinatrici infermieristiche pediatria Loredana Russello e Rosa Sangiorgi, allo staff della Direzione Sanitaria Giovanni Di Piazza e Daniele La Milia.

“E’ stato un momento molto toccante e significativo – ha raccontato Guglielmo Speciale che ha partecipato alla consegna insieme alla moglie Laura e i figli Delia e Riccardo – sapere che questi set doneranno qualche momento di spensieratezza e felicità a bambini che stanno attraversando momenti difficili mi riempie il cuore di gioia. Un abbraccio lo rivolgo anche ai fratelli di Brickout RLUG Stefano Megachirone Russo e Vincenzo Romano per avere passato insieme una giornata intesa e difficilmente dimenticabile. Un grazie a Giuliano Julius Malatesta ed a Luca Gaudenzi per il loro continuo supporto”.

Un ringraziamento alla generosa donazione di mattoncini che arriva anche dalla struttura palermitana ISMETT anche a nome dei bambini che transitano dal reparto di pediatria. Non è facile continuare a mantenere il sorriso quando ci si trova di fronte situazioni difficili o malattie gravi. Dietro un sorriso dei piccoli si trova il volto teso e preoccupato del genitore che non sa cosa attendersi. Il gioco riesce ad andare oltre la componente ludica, oltre la malattia e permette di umanizzare il reparto pensando prima di tutto alla persona.