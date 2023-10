Sicilia, morta la studentessa ferita da colpo di pistola nel 2009

E’ scomparsa dopo ben 13 anni di agonia Laura Salafia, la studentessa che fu colpita alle vertebre cervicali da un proiettile in piazza Dante a CATANIA nelle vicinanze della Facoltà di Lettere e Filosofia del Monastero dei Benedettini. Era originaria di Sortino, nel Siracusano, e al momento della sparatoria aveva sostenuto un esame universitario al quale aveva fatto seguito un incontro con i colleghi per pranzare. Dopo il fatto si ritrovò a combattere con una tetraplegia, mentre l’autore della sparatoria Andrea Rizzotti, ex impiegato comunale, aveva come obiettivo il pregiudicato Andrea Gravino, che lo aveva insultato. Venne così arrestato dopo 48 ore e condannato a 16 anni di reclusione.