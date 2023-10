San Cataldo. Oltre 100 turisti accolti dall’Associazione Giuseppe Amico Medico per la visita a Vare e Sanpaoloni

SAN CATALDO. Prosegue la collaborazione tra la Pro Loco e l’Associazione Amico Medico finalizzata all’accoglienza dei sempre più numerosi visitatori che scelgono la nostra città per trascorrere una giornata all’insegna della storia, la cultura e le tradizioni della nostra terra.

Domenica 15 ottobre oltre cento turisti provenienti dal catanese, accompagnati dal presidente della Pro Loco Salvatore Scarlata, hanno avuto modo di ammirare i quindici Misteri, le Vare che animano la processione del Venerdì Santo sancataldese. Ad accogliere i visitatori il presidente Claudio Arcarese con i membri del direttivo Provenzano, Scarantino, Gigante, Caramia, Tabone, Tumminelli e Ilardo che ne hanno approfittato per raccontare e promuovere il ricco programma della Settimana Santa di San Cataldo.

Tra una foto e un selfie, l’interesse suscitato dai presenti ha, purtroppo, evidenziato, ancora una volta, la mancanza di un’area espositiva degna dei preziosi simulacri in cartapesta leccese, protagonisti della nostra tradizione più nobile ed importante. Nonostante gli sforzi ed il lavoro paziente e costante dell’associazione, è evidente che uno spazio museale consono per i secolari gruppi sacri consentirebbe una maggior valorizzazione e visibilità e diverrebbe, così come avviene in altre realtà vicine, polo di attrazione e richiamo per l’intera città.