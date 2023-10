San Cataldo. Il 18 ottobre l’ufficio postale centrale aperto anche di pomeriggio

SAN CATALDO. Arrivano buone notizie per la comunità sancataldese. A darle è il sindaco Gioacchino Comparato. Il primo cittadino sancataldese ha comunicato che dopo svariate note e incontri con i vertici di Poste Italiane, da mercoledì prossimo, 18 ottobre, riapriranno ufficialmente gli uffici della Posta centrale anche di pomeriggio.

Per la comunità sancataldese si tratta di una importante notizia, dal momento che era necessario venire incontro ai cittadini per quanto concerne i servizi postali anche nel pomeriggio. “E’ stata una lunga strada, ma finalmente siamo riusciti a concordare con Poste Italiane, per venire incontro alle esigenze dei nostri cittadini – ha detto Comparato – dopo la pandemia, infatti, l’operatività dell’ufficio era rimasta limitata solo alla mattina, ma ora stiamo tornando a pieno regime per servire al meglio la nostra comunità”.