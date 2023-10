Processo Saguto: oggi è il giorno della Sentenza per l’ex giudice

È il giorno della sentenza per l’ex giudice di Palermo Silvana Saguto e per gli altri imputati dello scandalo che nel 2015 travolse la sezione Misure di prevenzione del Tribunale del capoluogo siciliano.

Dopo il rinvio dei giorni scorsi il processo è giunto all’ultimo atto. La Cassazione aveva aggiornato la decisione “considerata la molteplicità delle questioni da decidere”. Si parte dalla condanna emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta: 8 anni e 10 mesi e 15 giorni per Saguto; 6 anni e due mesi per il marito Lorenzo Caramma; 7 anni e 7 mesi per l’avvocato Gaetano Cappellano Seminara, il “re” degli amministratori giudiziari; 4 anni e 2 mesi per Roberto Santangelo, pure lui amministratore giudiziario. Sono loro a rischiare il carcere, in caso di condanna confermata saranno arrestati.