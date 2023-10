Podismo: Corrado Sillitti è il campione interprovinciale del Grand Prix di corsa su strada CL-EN

Corrado Sillitti è tornato a far parlare di sé con un altro bel risultato sportivo. Il noto musicista nisseno, conosciuto e apprezzato da molti per le sue apparizioni televisive e non solo, è anche un appassionato di sport a tutto tondo e riesce a cogliere ottimi risultati in diverse discipline.

Sono ormai ben note le sue “acrobatiche” imprese con la rara e ammirata Alfa 75 3.0 V6 curata da Ezio Campoli con cui ha fatto faville nelle gare di Campionato Italiano Velocità in Salita Autostoriche.

Meno nota, invece, è la passione e la dedizione con cui Corrado si allena e partecipa alle gare podistiche cimentandosi su diverse distanze con la società sportiva Track Club Master di Caltanissetta.

Grazie all’ultimo successo ottenuto proprio oggi, nell’ultima gara del Grand Prix interprovinciale svoltasi a Niscemi, Corrado è riuscito ad aggiudicarsi il titolo di campione interprovinciale di corsa su strada CL-EN categoria SM35.







Un Grand-Prix costituito da 12 gare inserite nei calendari nazionale/territoriale FIDAL organizzato dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche delle due province. Una stagione podistica da incorniciare per il musicista nisseno che ha ottenuto 4 primi posti (Montedoro, Serradifalco, Piazza Armerina e Niscemi) 4 secondi posti (Campestre Niscemi, Gela, San Cataldo e Villalba) e un quarto posto (Batrafranca) nelle nove prove a cui ha preso parte.

” Ringrazio di cuore tutte le persone che mi hanno consentito con il loro sostegno di arrivare a questo successo! Grazie a mia moglie per avermi incoraggiato, supportato e sopportato! Grazie ai miei compagni di allenamento Michele G Gallo (anche in veste di massaggiatore sportivo) Alessandro La Licata , Dario Alesso e Daniele Quartararo (anche lui vincitore del Grand Prix categoria SM45)!

Grazie al mio amico Dembis per la preparazione atletica in palestra. Un grazie di cuore al mio Prof Liborio Giunta per avermi trasmesso la passione per la corsa, al Presidente della Track Club Master Alessansro Giambra e al mister Salvatore Paci per i consigli e gli insegnamenti che negli anni ha saputo infondermi. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, ai miei genitori Fernando e Rosa e al mio “terremoto” Clara!”