Meteo in Italia: le previsioni da Halloween a Ognissanti

Il tempo previsto sull’Italia per dopodomani, martedì 31 ottobre, e per i successivi quattro giorni secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare.

Martedì 31 ottobre. Nord: piogge e rovesci sparsi fino metà giornata su Liguria di levante, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia con fenomeni ancora abbondanti sul Friuli fino metà giornata ma in deciso miglioramento da ovest con schiarite sempre più ampie e residui locali fenomeni pomeridiani su est Veneto e Friuli-Venezia Giulia; ampie schiarite già dal primo mattino sulla Liguria di ponente e locali precipitazioni fino al tardo mattino su Valle d’Aosta, Piemonte ed Emilia-Romagna ma in rapido migioramento mattutino da ovest con schiarite sempre più ampie. Neve sui rilievi nord-orientali intorno 2000-2200 metri.Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare a tratti intensa con isolati rovesci o locali temporali associati fino metà giornata su Toscana, Umbria e Lazio, specie aree interne e appenniniche, sulla Sardegna e sui settori appenninici di Marche e Abruzzo, in miglioramento pomeridiano salvo che sull’alta Toscana dove locali precipitazioni rimarranno possibili fino termine giornata.Sud e Sicilia: nuvolosità variabile con isolati rovesci e locali temporali su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, in attenuazione serale su Campania e Basilicata; velature anche estese su Sicilia e restante sud, salvo locali addensamenti e brevi rovesci associati su salento e appennino molisano dal tardo mattino e nel pomeriggio e qualche occasionale piovasco serale sulla Sicilia nord-orientale.

Temperature: minime in calo su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Alpi lombarde, Alto adige, Appennino emiliano-romagnolo, Toscana, Sardegna e nord-ovest Sicilia, in aumento anche marcato al sud e sul resto della Sicilia e, in misura minore sul resto del Centro e su Friuli-Venezia Giuilia e pianure emiliano-romagnole; massime in diminuzione su Valle d’Aosta, regioni nord-orientali, est Emilia-Romagna, Sardegna, centro peninsulare, Molise, Puglia garganica, Campania e settori tirrenici di Basilicata, Calabria e Sicilia, in aumento su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e restanti aree di Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.Venti: moderati meridionali su Molise e Puglia, in attenuazione e rotazione da ovest/sud-ovest; moderati occidentali su Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e restante centro-sud con forti rinforzi su Toscana, Emilia Romagna orientale e appenninica e settori appenninici di Marche e Abruzzo.Mari: agitato il Mar Ligure e, localmente, il Tirreno centrale; molto mossi i restanti mari con moto ondoso in diminuzione salvo che su Jonio, Tirreno centro-meridionale e medio-basso Adriatico.

Mercoledì 1 novembre piogge in arrivo dal mattino su est Liguria, Sardegna, Toscana e Lazio, in estensione pomeridiana a Umbria, Campania, Sicilia, settori tirrenici di Basilicata e Calabria e sul appennino molisano, abruzzese e marchigiano con isolate piogge serali anche su Puglia e resto di Basilicata e Calabria, nubi irregolari sul resto del nord con brevi e locali piovaschi su appennino emiliano e aree alpine.

Giovedì 2 novembre nuovo deciso peggioramento al nord e su alta Toscana con piogge e rovesci anche estesi e abbondanti su Liguria, alta Toscana, appennino emiliano e settori alpini e prealpini centro-orientali specie dal pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi su restante Toscana, Sardegna e centro-meridionali tirreniche fino alla Basilicata. Residui piovaschi fino al tardo mattino su Puglia, Calabria e nord-est Sicilia