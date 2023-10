Eccellenza. La Nissa a caccia della vittoria con il Don Carlo Misilmeri per confermare il primato in classifica

E’ una Nissa che vuol centrare la sesta vittoria in campionato mantenendo la testa solitaria della classifica, quella che domenica 22 ottobre affronta al “Tomaselli” il Don Carlo Misilmeri (ore 15,30). Un confronto che vedrà la capolista affrontare una squadra come quella palermitana che, fino a questo momento in campionato ha ottenuto appena 6 punti, ma il cui valore e spessore è incontestabile. E allora per la Nissa ecco l’ennesimo confronto ostico contro una formazione che propone al suo interno diversi giovani ma anche alcuni elementi di esperienza come Matera, Lucera e lo stesso Ivan Lavardera. Insomma, un Don Carlo da non sottovalutare, anche se, conoscendo la tempra e il carattere di Nicolò Terranova c’è da credere che la Nissa abbia preparato il match del 22 ottobre con la dovuta concentrazione.

Per questo match non è stato convocato Cristian Caccetta (nella foto). Il capitano ha accusato un risentimento per il quale s’è preferito non rischiarlo. Al suo posto dovrebbe esserci a centrocampo Dalloro che, quando è stato chiamato in causa, è stato sempre propositivo e attivo.

Per il resto, formazione confermata con Elezaj, Rossi, Magro, Privitera, Neri, Barrera, Semenzin, Dalloro, Agudiak, Pagano, Esposito. E a proposito di rosa di prima squadra, è di queste ultime ore l’annuncio della società che l’attaccante Kovalonocs non è più della Nissa. L’attaccante e la società hanno risolto consensualmente il contratto che legava il giocatore alla società biancoscudata. La Nissa ha precisato di avere assecondato la richiesta del centravanti lettone che per motivi personali è voluto andare via. A questo punto il ds Ernesto Russello dovrà muoversi quanto prima per trovare un nuovo attaccante che completi la rosa della prima squadra nel settore offensivo.