Caltanissetta. Crisi idrica, Fratelli d’Italia: “Ancipa garantisca alla città riduzione della turnazione da 6 a 4 giorni”

Durante un vertice tenutosi ieri all’Assemblea Regionale Siciliana, il Presidente del Consiglio Comunale di Caltanissetta, Gianluca Bruzzaniti, insieme agli Assessori Petrantoni e Lo Muto, ha sollecitato il deputato di riferimento affinché si attivi per ottenere da Ancipa l’acqua necessaria. Grazie alle recenti piogge, la diga ha registrato un significativo incremento delle riserve idriche, raggiungendo quasi 3 milioni di metri cubi. Il gruppo di Fratelli d’Italia di Caltanissetta, per il tramite dell’Onorevole Salvatore Scuvera, richiede che la diga Ancipa garantisca al Comune di Caltanissetta un quantitativo d’acqua sufficiente a ridurre la turnazione idrica cittadina dagli attuali 6 giorni a 3-4 giorni. “Abbiamo finalmente collegato i nuovi pozzi, che attualmente ci permettono di mantenere una turnazione idrica ogni 6 giorni. Tuttavia, con il contributo della diga Ancipa, potremmo ridurre i tempi di approvvigionamento per i cittadini” ha dichiarato il Presidente Bruzzaniti. Sulla questione è intervenuto anche l’Onorevole Salvatore Scuvera, che ha dichiarato: “Considerato che siamo nel periodo invernale e l’emergenza idrica della diga è rientrata nella normalità, mi confronterò con il capo della Protezione Civile affinché tutti i comuni possano beneficiare di un’erogazione idrica equa, includendo anche i comuni del nisseno, Caltanissetta compresa.” L’impegno congiunto mira a garantire ai cittadini nisseni una migliore qualità del servizio idrico, rispondendo alle necessità del territorio in maniera equa e sostenibile.