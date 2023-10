Costituzione dalla scuola primaria: al via il progetto pilota

Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, è stato presentato a Roma “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!”, un progetto educativo gratuito promosso dalla Fondazione Articolo 49 ETS rivolto alle scuole primarie d’Italia per sostenere la formazione della coscienza civica e critica nelle nuove generazioni.

L’iniziativa coinvolge 8000 giovani studenti, provenienti da tutte le Regioni italiane. È sviluppata in collaborazione con l’ufficio di collegamento del Parlamento europeo e gode del patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione UE, delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle D’Aosta.

L’iniziativa è realizzata anche con il sostegno di Catellani&Smith e Bitron, il supporto di Q8 e partner tecnico del progetto è Accenture Italia. Per infondere nei bambini la consapevolezza che i valori protetti dalla Costituzione vivono in primis nelle nostre scelte e azioni quotidiane, è messo a disposizione di ogni classe un kit operativo digitale visionabile, previa iscrizione su www.inclasse.net.

Il kit è composto da 16 video originali – dove la mascotte Martin stimola domande, curiosità e racconti -, una guida per il docente, un poster e schede operative per approfondire i temi suggeriti dai video didattici, oltre alle linee guida per prendere parte al contest “Evviva la Costituzione!”. Al termine del percorso didattico, infatti, bambine e bambini saranno invitati a rielaborare il significato della Costituzione inviando disegni, racconti, album fotografici, video che raccontino la loro Costituzione: le tre classi vincitrici riceveranno in premio 25 computer per l’allestimento di un’aula informativa nella propria scuola.

Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, nei saluti ha ricordato come: “L’iniziativa della Fondazione Articolo 49 si innesta in una ricca serie di attività che il Senato ha messo in campo per celebrare i 75 anni dall’entrata in vigore della carta fondamentale del nostro Paese. Sono profondamente convinto che per rendere più attuali e concreti i principi della Costituzione sia necessario partire dalle nuove generazioni e dai loro primi interlocutori: scuola e insegnanti, che sono perno della nostra società”.

Andrea Poli, Presidente della Fondazione Art. 49, racconta la genesi del progetto: “Il 26 gennaio 1955, durante il suo discorso sulla Costituzione agli studenti di Milano, il professore e padre costituente Pietro Calamandrei disse che ‘La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove; perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità’. È proprio il ‘combustibile’ di cui parla Calamandrei che la Fondazione vuole continuare a creare, attraverso anche il progetto educativo ‘Viva la Costituzione, la Costituzione è viva’.

E lo fa partendo proprio dai cittadini più piccoli, vero patrimonio di un Paese, raggiungendoli attraverso l’istituzione pubblica per eccellenza: la scuola”. Aggiunge Poli: “Ad un anno dalla sua costituzione, la Fondazione Articolo 49 ha già realizzato tre progetti educativi, coinvolgendo oltre 20mila studenti e le principali istituzioni nazionali e comunitarie.

A breve lanceremo anche ‘Quotidianamente’, destinato alle secondarie di primo grado, per allenare le/gli studenti alla lettura critica dei quotidiani e al contrasto alle fake news, con il contributo di oltre 20 gruppi editoriali. Infine, a gennaio, arriverà nelle aule delle secondarie di secondo grado il secondo anno di Gea edu, progetto patrocinato dal Ministero dell’ambiente e dall’Enea”.