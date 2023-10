Colpo da 800 mila euro in gioielleria, due arresti

Sono stati identificati come gli autori di una rapina da 800 mila euro realizzata lo scorso 26 luglio a Menfi, nell’agrigentino. I carabinieri della Compagnia di Sciacca hanno fermato un 26enne pregiudicato e un 24enne incensurato, ritenuti responsabili di rapina aggravata e di sequestro di persona. Durante la rapina, i due indagati, armati di pistola e a volto coperto, dopo avere fatto irruzione in una gioielleria, minacciarono il titolare, i dipendenti e un cliente, asportando dalla cassaforte e dal bancone espositivo 25 rotoli di gioielli. Poi, per riuscire a fuggire indisturbati, rinchiusero a chiave i presenti in uno stanzino, legandoli mani e piedi con fascette in plastica. Le indagini sono proseguite per settimane, anche grazie ad intercettazioni e alle immagini di videosorveglianza. La gioielleria, nei primi di ottobre, era stata oggetto di una tentata rapina ad opera di un 33enne, già individuato e arrestato.