Caltanissetta, sabato sfilano a Palazzo Moncada gli abiti ricamati dalle allieve di Maria Anna Bonaffini

Con la sfilata di moda "Un mare di ricami e merletti" le piccole allieve presenteranno i loro abiti, accessori e complementi d'arredo

Ideare, ricamare e sfilare indossando una propria creazione artistica. Un pensiero che solitamente viene associato a una sarta esperta o una scuola di moda ma che, sabato 21 ottobre a Palazzo Moncada di Caltanissetta, identificherà delle bambine e preadolescenti.

Sono le allieve di Maria Anna Bonaffini, ricamatrice merlettaia di grande esperienza che da anni mette a disposizione delle nuove generazioni la sua competenza artistica tramandando un’arte poco diffusa a Caltanissetta ma molto richiesta e di tendenza nelle passerelle dei più rinomati brand internazionali.

Sono Francesca Bennardo, Ludovica Bennardo, Maria Bonaffini, Francesca Callari, Giulia Caruso, Federica Cirasa, Ginevra Ciulla, Alice Cortese, Beatrice Curatolo, Barbara Di Francesco, Annapaola Di Pietra, Mariachiara Di Pietra, Carlotta Dimarco, Sara Fonti, Beatrice Pia Guagenti, Benedetta Guagenti, Lara Guagenti, Alessia Ippolito, Letizia La Placa, Melissa Lo Vetere, Patricia Larecchiuta, Aurora Messina, Sofia Maria Nuccio, Alessandra Porcello, Sophia Carmela Porcello, Giulia Puglisi, Alice Pullerone, Aurora Pullerone, Ginevra Rizzo, Francesca Santisi e Francesca Stampa. Queste bambine e adolescenti la prossima settimana presenteranno al pubblico le loro prime creazioni, quelle che, ad oggi, vengono definiti “outfit”. L’arte del ricamo e merletto, infatti, non si è limitata al top o alla gonna o all’abito ma si è arricchita di accessori di moda ed elementi estetici che rendono assolutamente uniche e originali le creazioni. E in alcuni casi si sono trasformate anche in complementi d’arredo per impreziosire gli ambienti.

La sfilata di moda “Un mare di ricami e merletti” è la conclusione del progetto “Moda & Tradizione” dell’Associazione culturale “Lady Anna – I ricami della nonna” realizzato con i fondi del Bilancio Partecipativo 2021 e il patrocinio del Comune di Caltanissetta, Pro Loco Caltanissetta, Confartigianato Imprese Caltanissetta e Consorzio Universitario di Caltanissetta. La visione di Maria Anna Bonaffini, però, è molto più ampia e con grandi aspettative, molte delle quali già realizzate.

“Avevo 5 anni quando ho iniziato ad attaccare bottoni e poco di più quando, in vacanza da mio zio, una vicina di casa mi ha messo in mano un filo e il gomitolo insegnandomi i primi passaggi per realizzare una catenella e un centrino. Da quel momento sono rimasta completamente affascinata da questa arte dalla quale non mi sono più allontanata”. Inizia così il percorso di questa ricamatrice merlettaia che è stata iscritta nel REIS, il registro delle proprietà immateriali della Regione Sicilia, e ha realizzato una tecnica innovativa di uncinetto artistico su telaio per il merletto nisseno che è stata già brevettata.

Il secondo passaggio importante per la sua vita – e per la città nella quale vive e lavora come artigiana e rappresentante di Confartigianato Donne Imprese Caltanissetta – è avvenuto quando sua figlia Elisa era piccola. “Le compagnette di scuola hanno visto che io insegnavo a mia figlia a ricamare e realizzare piccoli merletti e mi hanno chiesto di imparare. Quel piccolo gruppo mi ha fatto capire che io non dovevo fermarmi a loro ma che potevo e dovevo continuare”. Ed è così che sono iniziati i centri estivi, i progetti nel bilancio partecipativo, le collaborazioni con le scuole dell’obbligo e Ricamiamo Giocando con Manidoro srl. Tutti realizzati gratuitamente come gratuito è l’amore e il tempo che questa ricamatrice merlettaia dona alle bambine.

Sarà una grande gioia per le piccole allieve poter presentare le loro creazioni che possono aprire loro tante strade. Possono, infatti, rappresentare un futuro professionale o rimanere una passione da poter coltivare e, a loro volta, tramandare.

La sfilata sarà accompagnata dalla mostra di manufatti artistici realizzati nel tempo dalle allieve di Maria Anna Bonaffini. Opere che sono state anche presentate a mostre internazionali e ottenuto riconoscimenti autorevoli da esperti del settore.

La sfilata di moda, che si terrà a Caltanissetta a Palazzo Moncada sabato 21 ottobre 2023 dalle ore 18.00 è a ingresso libero e gratuito.

La cittadinanza è invitata a partecipare.