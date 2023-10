Caltanissetta, promozioni in Questura: Puzzo nominato Primo Dirigente e Minardi Vice Questore Aggiunto

Il dr Felice Puzzo, Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, è stato promosso alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato.

Stamattina il Questore Pinuccia Albertina Agnello si è complimentata con il dr Puzzo per l’importante traguardo raggiunto ed ha accolto il Vice Questore Aggiunto dr Giovanni Minardi trasferito a Gela.

Lo scorso 12 ottobre, il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato ha promosso il dr Felice Puzzo, Dirigente Reggente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato. Il dr Puzzo, laureato in scienze politiche, scienze giuridiche e scienze della pubblica amministrazione, ha frequentato il corso di specializzazione per i servizi della polizia stradale, il corso della scuola internazionale di alta formazione e quello per la prevenzione e il contrasto al crimine organizzato. Originario di Calascibetta (EN), 55 anni, sposato e padre di una figlia, è stato Capo di Gabinetto alla Questura di Caltanissetta, Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Enna, ha diretto il Commissariato di Niscemi, l’Ufficio Immigrazione, l’U.P.G.S.P. e l’U.R.P. della Questura di Caltanissetta e, prima ancora, ricoperto gli incarichi di funzionario addetto al Commissariato di Gela e al Reparto Mobile di Catania. Il dr Puzzo, assunta la nuova qualifica, permarrà alla dirigenza del Commissariato di Gela ove è prevista la presenza di un Primo Dirigente. Stamattina il Questore Pinuccia Albertina Agnello, unitamente al Capo di Gabinetto Vice Questore Emanuele Giunta e a tutti i funzionari della Questura, si è complimentata con il dr Puzzo per l’importante traguardo raggiunto e ha accolto il Vice Questore Aggiunto Giovanni Minardi, trasferito dalla Questura di Agrigento, dove ha diretto la Squadra Mobile, al Commissariato di P.S. di Gela nel quale svolgerà le funzioni di funzionario addetto. Il dr Minardi, ha maturato una lunga esperienza nel campo della polizia giudiziaria, prima nella sua qualifica di ispettore della Polizia di Stato in questa provincia, e poi, da funzionario della Polizia di Stato, nel territorio Agrigentino. Egli saprà collaborare il Dirigente del Commissariato in quei settori che gli saranno affidati, così da arricchire il suo bagaglio professionale.