Caltanissetta, “la salute nella donna”: giovedì  un convegno interclub promosso dal Rotary

Giovedì 5 ottobre dalle ore 17,00 si svolgerà a Caltanissetta presso il Teatro Rosso di San Secondo, il convegno aperto al publico su “La salute nella donna. Prevenzione e benessere: come superare le barriere.”

L’evento è stato promosso dal Rotary Club di Caltanissetta, che ha coinvolto il Rotary Club di San Cataldo, Valle del Salso, Canicattì, Niscemi e i club nisseni Inner Wheel, Rotaract, Interact, Lions, Garden e le Associazioni Galatea, Progetto Luna e Allattamore.

Il motto del Rotary International, per questo anno sociale, è “Creiamo speranza nel mondo” e, in linea con questo invito, i club service hanno voluto incoraggiare le donne a prendersi maggiore cura di sé stesse anche in considerazione dei risultati deludenti che le indagini statistiche ci trasmettono.

Oltre a sensibilizzare le donne il progetto deve coinvolgere tante istituzioni e associazioni che devono operare in sinergia per migliorare la qualità e il numero delle prestazioni.

Il pomeriggio di lavori inizierà alle ore 17.00 con il saluto di Giuseppe Sagone, Presidente del Rotary Club Caltanissetta.

Moderati da Valerio Cimino e Renata Accardi seguiranno gli interventi di Giuseppe Giannone, che introdurrà il tema, di Deborah Gervasi, che parlerà della comunicazione, e di Claudio Costantino, esperto nelle vaccinazioni, che parlerà delle vaccinazioni specifiche per le donne.

Infine Giuseppe Ettore, Presidente nazionale della federazione dei ginecologi ospedalieri, tratterà il tema “Come superare le barriere”.

Alle 18.15, moderata da Baldassare Saetta e Franco Aleo, inizierà una tavola rotonda alla quale parteciperanno operatori del territorio: Daniela Anzelmo, Salvatore Camilleri, Ersilia Sciandra, Anna Giannone, Gaetano la Rosa e Ivana Guarneri.

Alle ore 19.00 si svilupperà una discussione con l’interventi del pubblico che si concluderà alle 20.00 quando verranno chiusi i lavori.