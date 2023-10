Caltanissetta, “Benvenuti a bordo”, venerdì al Mottura un seminario sul volo negli spazi aerei controllati

Si svolgerà, venerdì 20 ottobre dalle ore 17.30 all’IISS “S. Mottura” di Caltanissetta, la conferenza tecnico-scientifica “Benvenuti a bordo. Il volo all’interno degli spazi aerei controllati”.

L’appuntamento, patrocinato dalla Società Dante Alighieri di Caltanissetta e dall’IISS “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta, sarà condotto dall’ingegnere Michele Fiorino.

Si tratta di un appuntamento, quello con il volo e il mondo dell’aeronautica civile, che ritorna – seppur in forma differente – nella scuola nissena. La conferenza, libera e aperta a tutti coloro i quali vorranno avvicinarsi a questo mondo, riprende tematiche ben note al professore Fiorino e ai suoi ex alunni. Da oltre un ventennio, infatti, il docente organizza e insegna nel un corso di volo virtuale e tecnologia aeronautica con il quale l’istituto del viale della Regione amplia l’offerta formativa presentando agli studenti di tutto il plesso le opportunità di studio e di lavoro legate al vasto mondo dell’aviazione civile.

Una tematica dunque, che continua ad affascinare e interessare giovani e adulti, tutti curiosi di scoprire un mondo che spesso si guarda soltanto “a bocca aperta e con il naso all’insù”. Un fascino che per qualche ex corsista è proseguito anche oltre il diploma e che lo ha portato a specializzarsi in questo campo e diventare un vero pilota di una nota compagnia aerea che effettua tratte internazionali.

I saluti iniziali saranno portati dalla dirigente scolastica dell’IISS S.Mottura Laura Zurli, e dalla Presidentessa della Società Dante Alighieri e del Parco Letterario Piermaria Rosso di San Secondo di Caltanissetta Marisa Sedita Migliore.

“La conferenza – spiega il professore Michele Fiorino – riguarderà le applicazioni pratiche della moderna navigazione aerea, dagli impianti tecnologici impiegati a terra e a bordo alle procedure di avvicinamento strumentale, dal controllo del traffico aereo alla gestione della simulazione meteorologica, dai criteri di progettazione di un velivolo fino alla pianificazione delle rotte aeree”.

L’incontro è libero e aperto a tutti. Chiunque fosse interessato a partecipare potrà recarsi, venerdì 20 ottobre 2023 alle ore 17.30 nell’aula magna dell’istituto “Sebastiano Mottura” che si trova in viale della Regione a Caltanissetta.