Ponte Stretto, Floridia (M5s): “Salvini va fermato. Opera inutile”

Nel progetto del ponte sullo Stretto non e’ specificato quanta acqua serve. La Sicilia e’ a secco da mesi, eppure un dato del genere nei documenti non c’e’. Ed entro il 31 dicembre il Cipess deve dare l’autorizzazione per il cantiere. Inoltre, non e’ dato sapere dove verra’ messa la mole incredibile di rifiuti e inerti che un’opera simile andra’ a produrre, se verra’ mai realizzata davvero”. Lo ha detto, in un video su Facebook, la senatrice del M5s Barbara Floridia. “Come se non bastasse, tra le 62 prescrizioni della commissione Via-Vas c’e’ anche quella che riguarda gli aspetti geologici, geofisici e sismici. Bisogna fermare questo ministro: e’ assurdo buttare miliardi di cui il Sud ha estremo bisogno per fare una sola opera dannosa e inutile”, ha concluso.