Caltanissetta. Istituto “M. L. King”, alunni dialogano con tre scrittrici per l’iniziativa “Un albero carico di… libri”

Martedì 10 dicembre 2024, in collegamento online, gli alunni di Scuola dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto Comprensivo statale “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla Preside prof.ssa Daniela Rizzotto, hanno avuto l’opportunità di incontrare e dialogare con tre autrici per l’evento “Un albero carico di … libri – La magia del Natale tra autori, storie e poesie”, in collaborazione con la casa editrice AG Book Publishing di Roma.

Le scrittrici hanno presentato i loro nuovi libri pubblicati, ogni pubblicazione in base all’età degli alunni. L’evento si è articolato nel seguente modo: Saluti della Preside prof.ssa Daniela Rizzotto; intervento dell’editrice Angela Cristofaro; presentazione dei libri “Storia di una cagnolina senza collare” di Ginevra Diletta Tonini Masella (Infanzia e Primaria); “La ballerina senza memoria” di Maria Sofia Palmieri (Primaria); “Una risposta” di Giulia Boccucci (Primaria); ha coordinamento gli interventi l’autore e docente referente per la lettura, nonchè Funzione strumentale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa Salvatore Siina.

Le docenti di scuola dell’Infanzia hanno letto una storia tratta da un albo illustrato, gli alunni e i docenti di scuola Primaria hanno declamato delle poesie prodotte a tema natalizio.

Sono state coinvolte le sezioni dell’Infanzia A e B del plesso “Santa Flavia”, le classi I A, II A, II B, II C, IV A, IV C del plesso di Primaria “Michele Abbate”, le classi III B, IV A, IV B, V A del plesso di Primaria “Santa Flavia”.

Gli alunni sono stati seguiti dai docenti: Manuela Nitro, Rosalia Li Vecchi, Rosalinda Ferro, Fina Condemi, Caterina Pitruzzella per la Scuola dell’Infanzia, Elisabetta Garofalo, Salvatore Siina, Claudia Balletti, Carmela Iannello, Silvana Riggi, Francesco Branca, Lucia Francesca Ferreri, Sonia Bognanni, Maria Grazia Giammorcaro, Loredana Miceli per la Scuola Primaria.

L’evento ha coinvolto positivamente gli alunni i quali hanno mostrato gioia, interesse ed entusiasmo.