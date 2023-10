Basket Maschile serie C. Quarta vittoria di fila per l’Invicta Basket: battuto fuori casa Cus Palermo 72-79

Quarta vittoria consecutiva dell’invicta guidata da un magistrale coach Peppe Spena . in casa del Cus Palermo altra imbattuta del campionato di serie C. Si è vista una partita durissima e in bilico fino all’ultimo minuto. Un immenso Railans Bogdan 32 punti per lui, con la regia di Paride Giusti anche oggi determinante nonostante i raddoppi su di lui, mette ordine e piazza i tiri liberi finali determinanti per la vittoria, 20 punti per lui.

Fondamentale l’apporto dei fratelli Samuele e Mattia Talluto sempre bravi a farsi trovare pronti quando chiamati in causa. Non da meno l’apporto di Milosavljevic, Lombardo e Giarrusso ‘lottatori fino alla fine.Una vittoria che continua a far crescere l’entusiasmo dei tifosi, oggi per la prima volta presenti in trasferta ad incitare la squadra. Un Invicta matura umile e determinata che inizia ad essere la squadra da battere nonostante sia una matricola in serie C.

Vincere oggi in un campo ostico contro un ottima squadra ben organizzata, conferma ancor di più il buon lavoro della società nissena che con pochi acquisti è riuscita ad essere fortemente competitiva. Adesso insieme ai suoi mille tifosi in casa assisteremo a due partite consecutive, un plauso alla dirigenza che senza proclami sta svolgendo veramente un egregio lavoro in campo e fuori. CUS Palermo 72 Invicta 79