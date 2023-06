Montedoro. Al via la seconda amministrazione comunale targata Renzo Bufalino. Ecco i nuovi assessori

MONTEDORO. Parte ufficialmente la seconda amministrazione comunale di Montedoro targata Renzo Bufalino. Il rieletto sindaco ha nominato la nuova giunta che governerà il paese nei prossimi cinque anni, con una riconferma rispetto alla scorsa legislatura e tre nuovi ingressi.

Mantiene la carica di assessore Pietro Alba, nominato nuovamente vicesindaco, che ha ricevuto le deleghe alla transizione ecologica, ai lavori pubblici ed all’urbanistica; i nuovi assessori sono Debora Duminuco, alla quale Bufalino ha affidato le deleghe alle politiche sociali ed alle politiche scolastiche; Falcone Salvatore che gestirà le politiche culturali e ricreative e le politiche sportive e giovanili; Mantione Salvatore che ha ricevuto le deleghe allo sviluppo economico, alle politiche agricole ed al decoro urbano

«La nuova giunta è frutto del progetto politico – amministrativo – dichiara il riconfermato sindaco Bufalino – messo in piedi per amministrare per i prossimi anni Montedoro. Siamo infatti riusciti a costruire un gruppo, composto prevalentemente da giovani, con sensibilità e percorsi diversi, con l’intendo di valorizzare al meglio le straordinarie risorse presenti nel nostro Comune.»